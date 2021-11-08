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Мост через озеро Теплое предложили построить в Якутске

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Мэр Якутска Евгений Григорьев поручил градостроительному блоку изучить возможность возведения моста через озеро Теплое близ микрорайона «Прометей». По его мнению, это позволит разгрузить трафик, в связи с перекрытием улицы Чернышевского, на участке которой проводится реконструкция городского коллектора.

Из-за обустройства центральной канализации южной стороны города Якутска с 5 ноября перекрыта улица Чернышевского. До 1 июня 2022 года маршрутные автобусы направлены по альтернативному маршруту, напоминает ИА YakutiaMedia.

В октябре был объявлен аукцион на выполнение проектных работ для строительства крытого катка с искусственным льдом в Якутске. Стоимость строительства предварительно оценивается в 288,6 млн рублей. Каток расположится на Покровском тракте. В здании оборудуют хоккейный корт, спортивный зал, медико-восстановительный блок, комнату персонала, гардеробные, раздевалки и душевые комнаты, а также помещения для проката коньков.

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