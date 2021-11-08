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Комплексный ремонт дорог завершается во Владивостоке

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Во Владивостоке комплексный ремонт дорог вышел на финальный этап. Подрядчики отремонтировали 30 улиц, еще более чем по 100 адресам провели восстановительный ремонт поврежденных участков.

Как отмечают в городском управлении дорог и благоустройства, в завершающей стадии сейчас работы на Русском острове. Здесь от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи укладывают асфальт, передает ИА PrimaMedia.

«В выходные дни стартовали работы и по обустройству тротуара на улице Борисенко. Дорожники трудятся на участке от Борисенко, 106 до пересечения с Феодосийской. После того как обустроят тротуары, строители приступят к ремонту проезжей части», — добавили в управлении.

Во Владивостоке планируют благоустроить территорию возле мыса Кунгасный. Там создадут зоны отдыха и проложат дороги. Планируется обеспечить свободный проход к воде и сделать нахождение горожан на этой территории как можно комфортнее. Уже известно, что проектировщики решили сохранить пляж и возле него благоустроить набережную. Проложенные в этом месте дороги должны позволить легко добираться до прибрежной зоны. В частности, планируется создать полноценную четырехполосную улицу от переезда в районе мыса Кунгасного до улицы Нефтеветка, а потом до Второй Речки.

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