Комплексный ремонт дорог завершается во Владивостоке

Во Владивостоке комплексный ремонт дорог вышел на финальный этап. Подрядчики отремонтировали 30 улиц, еще более чем по 100 адресам провели восстановительный ремонт поврежденных участков.

Как отмечают в городском управлении дорог и благоустройства, в завершающей стадии сейчас работы на Русском острове. Здесь от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи укладывают асфальт, передает ИА PrimaMedia.

«В выходные дни стартовали работы и по обустройству тротуара на улице Борисенко. Дорожники трудятся на участке от Борисенко, 106 до пересечения с Феодосийской. После того как обустроят тротуары, строители приступят к ремонту проезжей части», — добавили в управлении.

Во Владивостоке планируют благоустроить территорию возле мыса Кунгасный. Там создадут зоны отдыха и проложат дороги. Планируется обеспечить свободный проход к воде и сделать нахождение горожан на этой территории как можно комфортнее. Уже известно, что проектировщики решили сохранить пляж и возле него благоустроить набережную. Проложенные в этом месте дороги должны позволить легко добираться до прибрежной зоны. В частности, планируется создать полноценную четырехполосную улицу от переезда в районе мыса Кунгасного до улицы Нефтеветка, а потом до Второй Речки.