Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве

Городские службы подготовились к ночной непогоде в Москве. Об этом сообщается в понедельник, 8 ноября, в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что после 21:00 и до 9:00 9 ноября в городе ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами усиление ветра до 17 м/с, переход температуры воздуха через 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог — мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку», — говорится в сообщении.

Автомобилистам порекомендовали быть внимательными на дорогах — соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не мешать прохождению колонн коммунальной техники, передает агентство городских новостей «Москва». Тем, кто пока не подготовил свой автомобиль к зиме, посоветовали воздержаться от поездок.

Ранее в этот день в столичном главке МЧС России по Москве сообщили, что в столице и области в ночь на 9 ноября ожидается мокрый снег, гололедица и усиление ветра, передает RT.

7 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября.