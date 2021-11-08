Поля для гольфа появятся вблизи игорной зоны Приморского края

Вблизи игорной зоны Приморья, в бухте Муравьиная, на территории 250 га проектируют поля для гольфа, с перспективой проведения международных турниров, с клубным домом, гостиницей, гостевыми коттеджами, ландшафтным парком. Проект стоимостью более 6 млрд рублей реализуют до 2026 года.

Инвестор решил расположить гольф-поле не на плоской поверхности, а на достаточно крутых склонах. Специалисты полагают, что такая архитектура поля придает игре дополнительную сложность, что, несомненно, привлечет профессиональных игроков. Запланировано строительство гольф-академии с тренировочной площадкой для начинающих гольфистов, сообщили ИА PrimaMedia в Корпорации развития Приморского края. До момента ввода в эксплуатацию проект эко-района с гольф-полем будет на совместном консультационном и административном сопровождении региональных институтов развития.

Ранее стало известно, что на территории игорной зоны Приморья появится четырехзвездочный отель. Его строительство возобновилось на инвестиции, поступающие из Королевства Камбоджа. У отеля будет 11 этажей, 279 номеров, казино и концертный зал, рассчитанный на 2 тыс. человек. На первую фазу проекта предусмотрено 11 млрд рублей. Площадь объекта первой фазы составит порядка 55 тыс. кв. м. Общая площадь гостиничного комплекса — почти 302 тыс. кв. м. Там появится аквапарк.