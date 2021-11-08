Прямой эфир
Мир
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе на границе со стороны Польши
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Общество
Гинцбурга наградили орденом Александра Невского
Мир
В Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
Политика
Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Мир
Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе
Экономика
Минфин предложил запретить вывоз отходов и лома драгметаллов на полгода
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Поля для гольфа появятся вблизи игорной зоны Приморского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вблизи игорной зоны Приморья, в бухте Муравьиная, на территории 250 га проектируют поля для гольфа, с перспективой проведения международных турниров, с клубным домом, гостиницей, гостевыми коттеджами, ландшафтным парком. Проект стоимостью более 6 млрд рублей реализуют до 2026 года.

Инвестор решил расположить гольф-поле не на плоской поверхности, а на достаточно крутых склонах. Специалисты полагают, что такая архитектура поля придает игре дополнительную сложность, что, несомненно, привлечет профессиональных игроков. Запланировано строительство гольф-академии с тренировочной площадкой для начинающих гольфистов, сообщили ИА PrimaMedia в Корпорации развития Приморского края. До момента ввода в эксплуатацию проект эко-района с гольф-полем будет на совместном консультационном и административном сопровождении региональных институтов развития.

Ранее стало известно, что на территории игорной зоны Приморья появится четырехзвездочный отель. Его строительство возобновилось на инвестиции, поступающие из Королевства Камбоджа. У отеля будет 11 этажей, 279 номеров, казино и концертный зал, рассчитанный на 2 тыс. человек. На первую фазу проекта предусмотрено 11 млрд рублей. Площадь объекта первой фазы составит порядка 55 тыс. кв. м. Общая площадь гостиничного комплекса — почти 302 тыс. кв. м. Там появится аквапарк.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021