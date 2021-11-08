Недочеты выявили при реконструкции центральной улицы Глазова

В городе Глазов (Удмуртия) общественники выявили недочеты при реконструкции улицы Кирова. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на группу ОНФ в Facebook.

«Во время недавней проверки приемочной комиссией были составлены промежуточные протоколы по выявленным недостаткам и установлены сроки на устранение. Мы тоже внесли ряд своих замечаний по объекту», — заявил активист Сергей Крючков.

Общественники обратили внимание на недостаточное количество парковочных мест для людей с инвалидностью. Также доработки, по их мнению, требует вопрос по ремонту цоколей зданий.

Как выяснилось, в проекте реконструкции парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены вовсе. В связи с этим члены ОНФ рекомендовали внести изменения в муниципальный контракт.

Сейчас работы на центральной улице города подходят к концу. Изначально завершить их планировалось в октябре.