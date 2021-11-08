Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило о мокром снеге и гололедице в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 8 ноября.

Предупреждение будет действовать до 09:00 вторника, 9 ноября. Водителям рекомендовали не выезжать на дорогу на летней резине из-за ожидающейся непогоды. Температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами на дорогах может образоваться гололедица.

Также автолюбителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами и поворотами, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах может быть затруднена, пишет РИАМО.

Пешеходов призвали соблюдать осторожность во время движения по тротуарам и переходам, избегать хождения по обочинам. Также обязательно носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.

Ранее об ожидающихся гололедице и сильном ветре в ночь на 9 ноября сообщили в региональном МЧС. Как уточняет телеканал «360», местами возможна сильная наледь.

Также непогода прогнозируется в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября в столице ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 17 м/с, а также переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений.