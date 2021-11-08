Ученые заявили о способности растительного жира снижать риск инсульта

Регулярное потребление растительных или полиненасыщенных жиров снижает риск возникновения инсульта. К таким выводам пришли ученые после проведенных исследований, результаты которых будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

Как пишет журнал MedicalXpress в понедельник, 8 ноября, растительными жирами, в частности, богаты орехи, семена, авокадо, оливки.

Специалисты проанализировали данные 27-летнего наблюдения за 117 136 участниками исследования здоровья медицинских работников. Возраст испытуемых в среднем составлял 50 лет. В начале исследования никто не страдал от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые четыре года участники должны были заполнять анкеты, в которых отвечали на вопросы о рационе для расчета количества и качества употребляемых жиров.

В результате исследователи выяснили, что у участников, которые часто ели продукты с растительными жирами, вероятность инсульта (как ишемического, так и геморрагического) была на 12% ниже, чем у тех, кто активно ел красное и обработанное мясо, получая из него большое количество животных жиров, пишет «Ридус».

Молочные жиры из таких продуктов, как сыр, масло, молоко, мороженое и сливки, не были связаны с повышенным риском возникновения инсульта.

Постдокторант кафедры питания Гарвардской школы общественного здравоохранения и ведущий автор исследования Фенглей Ван призвал сократить потребление красного и обработанного мяса, а также сало заменить растительными маслами из нетропических растений: соевым, кукурузным или оливковым.

В конце октября главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала «Известиям», как распознать инсульт. Основными симптомами инсульта являются онемение или слабость лица, руки или ноги, спутанность сознания, проблемы с речью или пониманием речи, нарушение зрения, головокружение, потеря равновесия и координации движений.