Традиционный Кубок мэра по хоккею проведут в Магадане

В Магадане на ежегодном турнире Кубок мэра по хоккею за главный приз сражаются шесть команд. Так обычно в городе после летнего перерыва начинается хоккейный сезон.

Состязания организованы уже в 12-й раз, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии. Обладатели первого-второго мест выходят в полуфинал, чтобы бороться за переходящий Кубок мэра Магадана. Разыгрываются кубки за второе и третье места, кроме того, судьи определят лучших игроков на линиях вратаря, нападающего и защитника. В числе игроков команды «Армада» — мэр Юрий Гришан.

Ранее в Магадане прошел юбилейный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч». За звание лучших боролась 41 команда учащихся общеобразовательных учреждений города, а также дворовые команды, команды воспитанников детских центров. Более 400 ребят от 10 до 17 лет вышли на поле ФСК «Колымский», чтобы проявить себя в умении владеть мячом.