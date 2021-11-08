Прямой эфир
Мир
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе на границе со стороны Польши
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Общество
Гинцбурга наградили орденом Александра Невского
Мир
В Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
Политика
Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Мир
Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе
Экономика
Минфин предложил запретить вывоз отходов и лома драгметаллов на полгода
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Традиционный Кубок мэра по хоккею проведут в Магадане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магадане на ежегодном турнире Кубок мэра по хоккею за главный приз сражаются шесть команд. Так обычно в городе после летнего перерыва начинается хоккейный сезон.

Состязания организованы уже в 12-й раз, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии. Обладатели первого-второго мест выходят в полуфинал, чтобы бороться за переходящий Кубок мэра Магадана. Разыгрываются кубки за второе и третье места, кроме того, судьи определят лучших игроков на линиях вратаря, нападающего и защитника. В числе игроков команды «Армада» — мэр Юрий Гришан.

Ранее в Магадане прошел юбилейный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч». За звание лучших боролась 41 команда учащихся общеобразовательных учреждений города, а также дворовые команды, команды воспитанников детских центров. Более 400 ребят от 10 до 17 лет вышли на поле ФСК «Колымский», чтобы проявить себя в умении владеть мячом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021