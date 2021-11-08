В российских городах ставят первые елки

В России готовятся к новогодним праздникам. Создание праздничного настроения начинается с украшения. Во многих регионах уже установлены на улицах ели, сообщает телеканал «Известия». В Воронеже первую новогоднюю красавицу смонтировали у торгового центра. Всего в городе к празднику появится 130 елей. 30-метровое дерево украсит Уфу в преддверии Нового года. Большую часть конструкций собрали, укрепляют верхние ярусы. В центре Тюмени установили светомузыкальную елку. Высота новогоднего дерева составляет 28 м. В Новосибирске первой пока появилась надувная ель. Сам город начали украшать праздничной иллюминацией. Власти Вологды тоже взялись за убранство. В парке имени Пушкина установили так называемые пьяные ели. В Геленджике новогоднее дерево появилась в Андреевском парке. Конструкцию установили, когда на улице было +20 °C.

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