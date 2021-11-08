Кинолог дала советы по приучению собаки к зимней одежде

Кинолог Елена Типикина рассказала, что приучить к зимней одежде и «тапочкам» можно не только щенка, но и взрослую собаку.

В беседе с Pravda.Ru специалист пояснила, что главной ошибкой хозяев во время одевания питомца является смех: когда на собаку надевают милый комбинезон или шубку, как правило, владельцы начинают шутить над походкой питомца. Между тем животное обижается на такое поведение.

«Домашняя собака — это социальное животное. <…> Первое правило: попона для собак, как и для лошади, как и одежда для человека, должна быть абсолютно комфортной. Собака должна испытывать удовольствие. Второе, надев на собаку попону, никогда не смейтесь, а радостно восхищайтесь и хвалите», — пояснила специалист.

Она добавила, что процесс приучения собаки к одежде зависит от личных качеств питомца, его доверительных отношений с человеком. Если животное благополучное, любит своего хозяина, то позволяет надеть на себя любую попону и сразу готово в ней гулять.

Кинолог подчеркнула, что если питомец ни в какую не желает носить вещи, значит, в первую очередь, здесь вина хозяина и нужно пересмотреть свое отношение к животному. Это может быть как неудобная одежда, так и несовместимость владельца и питомца, отмечает телеканал «360». В таком случае, по мнению эксперта, необходимо обратиться за помощью к специалистам: зоопсихологу или же кинологу.

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