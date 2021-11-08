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Рэпер Трэвис Скотт заявил о возврате денег посетившим его концерт людям

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Рэпер Трэвис Скотт заявил, что полностью вернет деньги за билеты людям, которые посетили его выступление на фестивале Astroworld Festival в Техасе. Об этом 8 ноября сообщает издание Variety.

Также музыкант не выйдет на сцену на фестивале Day N Vegas в Лас-Вегасе в субботу из-за того, что «он слишком расстроен, чтобы выступать».

7 ноября сообщалось, что Трэвис Скотт выразил желание помочь семьям людей, которые погибли в результате сильной давки на его концерте.

«Мои фанаты — для меня всё. Я хотел, чтобы у них осталось приятное впечатление. Я остановил шоу. Помог им получить необходимую помощь. Я просто не мог представить себе, что подобная ситуация произойдет», — говорится в видеосообщении, опубликованном на странице американского исполнителя в Instagram.

Ранее этим же днем, 6 ноября, Трэвис Скотт продолжил свое выступление на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе после того, как 10-летнему мальчику стало плохо. Несовершеннолетнего оперативно забрали медики.

Выступление американского рэпера продолжалось параллельно госпитализации присутствующих на концерте. На кадрах записи с описанными событиями пользователи оставили более 20 тыс. осуждающих комментариев.

Мероприятие было остановлено только после поступления сообщений о нескольких десятках пострадавших. По меньшей мере восемь человек скончались.

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