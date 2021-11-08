Реконструкцию одной из старейших школ завершили в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция одной из старейших школ города. Церемония открытия состоялась в понедельник, 8 ноября, при участии губернатора Александра Беглова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о здании школы № 434, расположенной на улице Мосина в Сестрорецке. Его возвели в 1905 году, однако полномасштабная реконструкция состоялась лишь в XXI веке.

В ходе церемонии открытия губернатор отметил, что ранее это была маленькая школа, которую необходимо было приспособить к современным требованиям.

«Теперь у вас есть всё, чтобы хорошо учиться и поправлять своё здоровье: бассейн, тренажеры, спортивная площадка, хорошая столовая», — цитирует Беглова телеканал «78».

Губернатор Северной столицы также подарил учреждению сертификат на 4,5 млн рублей, который можно направить на дальнейшее создание комфортных условий для школьников и педагогов.