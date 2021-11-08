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Партию зараженного АЧС мяса задержали на Сахалине

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Африканскую чуму свиней обнаружили в поступившей в порт Корсакова свиноводческой продукции. Инфицированное мясо находится на изолированном хранении под контролем управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Вопрос о ее уничтожении проработан, а на предприятии по завершении работ проведут дезинфекцию.

Для подтверждения результатов исследования отобраны новые пробы и направлены в федеральный исследовательский центр, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. По результатам исследования будет принято решение в отношении данных партий. Власти региона держат ситуацию на контроле.

Ранее в Саратов завезли продукцию с геномом АЧС. Генетический материал вируса африканской чумы свиней обнаружили в колбасных изделиях производства ООО МПП «Темп» из Ростовской области. Организованы карантинные мероприятия. Зараженную колбасу до потребителя удалось не допустить.

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