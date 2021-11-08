Школьников поселка в ХМАО переведут на дистанционку из-за волков

Школьников в поселке Зеленоборск в Советском районе ХМАО переводят на дистанционное обучение из-за нашествия волков. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает Ugra-News.

В департаменте недропользования и природных ресурсов региона заявили, что в курсе проблемы.

«Думаю, сегодня будет подписан приказ о регулировании численности волков, распределены несколько лицензий на отстрел. Надеюсь, мы сможем сделать всё, чтобы успокоить жителей», — сообщила консультант отдела департамента Людмила Губатых.

О переводе детей на дистанционку попросили родители. Местные жители жалуются, что звери утаскивают в лес собак, и беспокоятся за свою безопасность.

Все необходимые разрешения на добычу есть, поэтому стая волков даже из семи особей не представляется критичной, сообщает телеканал «360».

В свою очередь директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина подтвердила, что некоторые родители в поселке уже написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение, в связи с тем что волков в поселке видят и днем.

«Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас — безопасность детей. Свою обеспокоенность я выразила и главе поселке, и в управлении образования. Очень надеюсь, меры будут приняты очень быстро», — цитирует директора «КП-Югра».

Ранее, 13 августа, в Амурской области волк укусил грибника в лесу. О нападении мужчина сообщил в региональное управление по охране животного мира.