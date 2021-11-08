Прямой эфир
Мир
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе на границе со стороны Польши
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Общество
Гинцбурга наградили орденом Александра Невского
Мир
В Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
Политика
Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Мир
Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе
Экономика
Минфин предложил запретить вывоз отходов и лома драгметаллов на полгода
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Обама обвинил РФ и Китай в нежелании бороться с глобальным потеплением

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США Барак Обама обвинил Китай и Россию в недостаточных мерах в борьбе с глобальным потеплением. Об этом 8 ноября сообщает Associated Press.

Климатический полюс: как COP26 планирует бороться с глобальным потеплением
Участники конференции выявили проблему, но пока не договорились о ее решении

Политик считает, что главы государств не хотят принимать срочных и решительных мер, которые необходимы для сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения экологии на планете.

Кроме того, Обама раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они отказались приехать на климатический саммит (CОР26) в Глазго.

«Особенно обескураживает то, что лидеры двух крупнейших мировых производителей [вредных выбросов], Китая и России, отказываются даже присутствовать на заседаниях, а их национальные планы демонстрируют опасное отсутствие срочности [в принятии решений]», — заявил американский политик.

Выступая на заседании, посвященном островным государствам Тихого океана, Обама отметил ответственность стран-«загрязнителей» за ухудшение климата.

«У всех нас есть своя роль. У всех нас есть своя работа. Всем нам есть чем жертвовать. Но те из нас, кто живет в богатых странах, те из нас, кто помог усугубить проблему (…), у нас есть дополнительное бремя», — сказал он.

Также он добавил, что человечество «далеко от того, где должно быть» в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что активисты экологического движения Extinction Rebellion вышли на протест в центре Глазго, где проходит конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26).

Конференция, посвященная проблемам экологии СОР26, проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В соответствии с программой мероприятий одновременно с официальными переговорами саммит будет посвящен тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют решительные действия в области климата.

В рамках этой конференции запланировано принятие нескольких документов, которые касаются снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021