Обама обвинил РФ и Китай в нежелании бороться с глобальным потеплением

Экс-президент США Барак Обама обвинил Китай и Россию в недостаточных мерах в борьбе с глобальным потеплением. Об этом 8 ноября сообщает Associated Press.

Политик считает, что главы государств не хотят принимать срочных и решительных мер, которые необходимы для сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения экологии на планете.

Кроме того, Обама раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они отказались приехать на климатический саммит (CОР26) в Глазго.

«Особенно обескураживает то, что лидеры двух крупнейших мировых производителей [вредных выбросов], Китая и России, отказываются даже присутствовать на заседаниях, а их национальные планы демонстрируют опасное отсутствие срочности [в принятии решений]», — заявил американский политик.

Выступая на заседании, посвященном островным государствам Тихого океана, Обама отметил ответственность стран-«загрязнителей» за ухудшение климата.

«У всех нас есть своя роль. У всех нас есть своя работа. Всем нам есть чем жертвовать. Но те из нас, кто живет в богатых странах, те из нас, кто помог усугубить проблему (…), у нас есть дополнительное бремя», — сказал он.

Также он добавил, что человечество «далеко от того, где должно быть» в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что активисты экологического движения Extinction Rebellion вышли на протест в центре Глазго, где проходит конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26).

Конференция, посвященная проблемам экологии СОР26, проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В соответствии с программой мероприятий одновременно с официальными переговорами саммит будет посвящен тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют решительные действия в области климата.

В рамках этой конференции запланировано принятие нескольких документов, которые касаются снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.