Жителя Волгограда задержали за серию ограблений офисов микрозаймов

В Волгограде по подозрению в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций задержан 24-летний житель Краснооктябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, первое нападение было совершено 29 октября на проспекте Металлургов. Злоумышленник забрал 14 тыс. рублей и скрылся. Следующие налеты произошли 3 и 7 ноября. Организации лишились по 13 тыс. рублей, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Нападавшего удалось задержать, им оказался 24-летний безработный житель Краснооктябрьского района. Ранее он был судим за кражу. Деньги он уже успел потратить на покупку продуктов, смартфона, а также наркотических средств.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Молодому человек грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.