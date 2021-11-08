Гинцбурга наградили орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения, говорится в указе.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи», город Москва», — говорится в документе.

Ранее, 9 июня, Гинцбургу присудили премию по науке за 2020 год за создание вакцину от коронавируса «Спутник V».

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