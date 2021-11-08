Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе на границе со стороны Польши

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что стрельба в районе границы слышна с польской стороны. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Стрельба слышна с польской стороны», — сказал он «РИА Новости», комментируя информацию в СМИ о стрельбе на белорусско-польской границе.

О стрельбе ранее сообщили белорусские СМИ, опубликовав видео со звуками выстрелов. Отмечалось, что кадры сделаны мигрантами. По их словам, в воздух стреляет «белорусская полиция».

Многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии начала движение вдоль трассы к границе с Польшей ранее в этот день. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес, после чего было опубликовано видео, на котором нелегальные мигранты режут колючую проволоку на границе двух стран. Также они используют бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. Кроме того, отогнать толпу пытаются с помощью вертолетов.

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что свыше 2 тыс. беженцев находятся перед заграждениями на границе с Польшей.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в непосредственной близости от границы страны находятся от 3 тыс. до 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, на границу направили антитеррористические подразделения. Президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

В свою очередь, глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.