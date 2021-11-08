Прямой эфир
Экономика
В «Газпроме» заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2»
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Наука
Ученые разработали ПЦР-тест для определения штаммов коронавируса
Мир
Саакашвили увезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении
Мир
Водометы пригнали к Глданской тюрьме после госпитализации Саакашвили
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Мир
Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе
Экономика
Минфин предложил запретить вывоз отходов и лома драгметаллов на полгода
Общество
В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе на границе со стороны Польши

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что стрельба в районе границы слышна с польской стороны. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Пинг-понг на границе: Литва выдворяет мигрантов обратно в Белоруссию
Как Вильнюс справляется с наплывом беженцев из арабских стран

«Стрельба слышна с польской стороны», — сказал он «РИА Новости», комментируя информацию в СМИ о стрельбе на белорусско-польской границе.

О стрельбе ранее сообщили белорусские СМИ, опубликовав видео со звуками выстрелов. Отмечалось, что кадры сделаны мигрантами. По их словам, в воздух стреляет «белорусская полиция».

Многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии начала движение вдоль трассы к границе с Польшей ранее в этот день. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес, после чего было опубликовано видео, на котором нелегальные мигранты режут колючую проволоку на границе двух стран. Также они используют бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. Кроме того, отогнать толпу пытаются с помощью вертолетов.

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что свыше 2 тыс. беженцев находятся перед заграждениями на границе с Польшей.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в непосредственной близости от границы страны находятся от 3 тыс. до 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, на границу направили антитеррористические подразделения. Президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

В свою очередь, глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021