Эксперты назвали долю автомобилей со скрученным пробегом в России

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже легковых автомобилей в России и узнали, на каких машинах чаще всего скручивают пробег.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 8 ноября в редакцию «Известий», в 60% случаев подделывают показатели пробега у машин возрастом от 10 лет. Среди автомобилей, возраст которых до 6 лет, экземпляров с «нечестным» пробегом почти в четыре раза меньше, при этом изменения показателей в среднем 30 тыс. – 40 тыс. км.

Внимательнее всего нужно быть покупателям американских марок Chrysler и Dodge: их пробеги уменьшают почти в 40% случаев. В полтора раза реже так делают с Land Rover, Infiniti и Jaguar, а также с моделями Lada.

Почти не скручивают пробег у марки Datsun —— всего 9%. Среди китайских автомобилей чаще всего уменьшают пробег у Chery — в 16% случаев, и чуть реже у Geely —— 11%.

Среди самых популярных марок в России антирекордом отмечаются Hyundai (15,4%), Skoda (15,2%) и Renault (14,0%), а наиболее хорошей историей пробегов — автомобили УАЗ — 11,9%.

23 сентября сообщалось, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году у российских водителей является белый.

На этот цвет приходится 26% от всех предложений новых машин автодилерами. Второе место заняли серые автомобили (20%), третье — черные (17,8%). Четвертое место — у синего цвета (10,6%), а пятое — у серебристого (7,9%).