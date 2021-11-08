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Инфекционное отделение больницы в Кавалерово отремонтируют в Приморье

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил в Кавалерово пункт вакцинации от COVID-19, располагающийся в центральной районной больнице.

В рамках программы модернизации первичного звена учреждений здравоохранения здесь ведется капитальный ремонт поликлиники за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость работ — 34,7 млн рублей. Готовность составляет 65%. В рамках аварийно-восстановительных работ за счет средств Министерства ГО и ЧС РФ произведена замена кровли инфекционного здания, административно-бытового корпуса, частичный ремонт кровли здания поликлиники и стационара, сообщает ИА PrimaMedia.

Губернатор осмотрел инфекционное отделение больницы, которое нуждается в ремонте. «Нужно преобразить палаты, обновить инженерные сети, полы, наружные стены. По итогам поездки будут даны соответствующие поручения. Надеюсь, министерство здравоохранения отреагирует на них, а мы, со своей стороны, поможем в выделении всех необходимых средств», — заявил Олег Кожемяко.

В больницы Приморского края с начала года устроились более 380 врачей и специалистов среднего звена. По информации министерства здравоохранения региона, отток медиков из учреждений остановился. Как отмечают в ведомстве, большое количество молодых врачей и медсестер приняли детские и взрослые поликлиники Владивостока. Только в поликлинику № 1 трудоустроились 15 участковых терапевтов, 10 фельдшеров и медсестер, врач-гастроэнтеролог. Самое большое количество специалистов пришли на станцию скорой медпомощи дальневосточной столицы.

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