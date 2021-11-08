Дело возбудили по факту убийства человека во время охоты на Урале

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства человека во время охоты на лося. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 20 октября 2021 года 35-летний мужчина во время охоты на лося в лесном массиве около деревни Ялым Ачитского городского округа произвел три выстрела из нарезного карабина модели «Тигр». Одним из выстрелов был смертельно ранен его 36-летний знакомый.

«Разрешения на охоту у товарищей было. Мужчины выследили и загнали лося. Когда животное появилось на линии огня, то прогремели выстрелы. Ликование было недолгим. Один из охотников не отзывался. Его нашли недалеко от убитого животного», — цитирует главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых «ТагилСити.ру».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Приморском крае по обвинению в причинении смерти по неосторожности ожидает суда 36-летний мужчина, который застрелил своего знакомого на охоте. По версии следствия, обвиняемый увидел движущийся объект и, приняв его за кабана, произвел выстрел из ружья.