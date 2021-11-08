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В Северной Осетии поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

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Пассажирский поезд и асфальтоукладчик столкнулись в Северной Осетии, водитель спецтехники погиб. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

Речь идет о составе Владикавказ–Адлер.

«В поезде пострадавших нет, состав не пострадал, с рельсов не сошел. Состав — 11 вагонов, 150 пассажиров — продолжил следование. Задержки поездов нет», — цитирует портал «15-й регион» сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

Столкновение произошло в селении Эльхотово, сообщает телеканал «360».

В начале октября авария с участием пассажирского поезда и грузовика произошла под Пензой. Водитель «КамАЗа» нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом. Автоматическая сигнализация на перегоне исправно работала. В результате около 100 м железнодорожного полотна и платформа были повреждены, передает НСН.

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