Водометы пригнали к Глданской тюрьме после госпитализации Саакашвили

Водометы пригнали к Глданской тюрьме, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает корреспондент «Известий».

Ранее специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что политика перевели в Глданскую тюремную больницу. Решение о госпитализации принимал консилиум врачей. Оно связано с ухудшением состояния здоровья политика.

7 ноября Саакашвили, который придерживается голодовки, отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент страны ест и пьет.

За день до этого представители оппозиции Грузии потребовали у властей страны в течение 24 часов госпитализировать политика. В противном случае глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия обещал масштабный митинг в Тбилиси.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. 3 ноября отмечалось, что он похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.