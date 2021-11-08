Более 35 предпринимателей лишились товаров при пожаре на рынке в Сасове

В Сасове (Рязанская область) пострадавшими при пожаре на рынке признаны 36 арендаторов. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Михаил Пронин сообщил 8 ноября.

«Защита бизнеса — главная задача нашей работы как института. В этой связи мы не можем остаться равнодушными к проблемам арендаторов, которые остались без товаров в результате ЧП», — цитирует Пронина РИА «7 новостей».

В аппарате бизнес-омбудсмена уточнили, что ситуация находится на контроле. Механизмы поддержки пострадавших предпринимателей будут разработаны совместно с региональным министерством промышленности и экономического развития.

Пожар на рынке «Меркурий» в Сасове произошел 5 ноября. По данным МЧС, огонь распространился на площади в 200 кв. м. Его тушение заняло около 10 часов.