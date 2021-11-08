Блогера-миллионника Влада Бумагу коллеги заподозрили в обмане с исчезновением

Блогеры Наталья Гасанханова и Саша Новиков 8 ноября заявили, что их коллега Влад Бумага пытается привлечь к себе внимание новостями об исчезновении.

«…Мне очень не хочется верить в то, что это пиар-ход, потому что еще неделю назад мы искали Сашу Спилберг всей страной, а теперь всем СНГ ищем Влада Бумагу. Влад, выйди на связь, пожалуйста <…>. Хватит хайпиться на таких штучках, это глупо», — сказала Гасанханова журналистам Пятого канала.

Она добавила, что исчезновение как способ «словить хайп» уже устарел.

Новиков также уверен, что Влад Бумага пытается искусственно создать вокруг себя ажиотаж, однако в отличие от Гасанхановой он считает это нормальным. По его мнению, подписчики Бумаги понимают, что это обман.

«…Каждый блогер уходил немного в тень, чтобы потом появиться с новыми хорошими охватами. Это нормально», — сказал блогер.

7 ноября продюсер Влада Бумаги Екатерина Стабровская сообщила, что не может комментировать пропажу молодого человека.

В начале октября поклонники Влада А4 начали строить догадки по поводу его исчезновения. Последние ролики на канале блогера, на который подписаны более 34 млн человек, выходили без участия Влада. В других социальных сетях Влад Бумага также не выходит на связь.

По одной из версий, блогера могли похитить, чтобы отобрать канал, или же он занят в съемках фильма. Продюсер не стала комментировать эти сведения.

Ранее, 14 октября, менеджер видеоблогера Саши Спилберг рассказала, что девушка несколько дней не выходила с ней на связь. Кроме того, она опубликовала скриншот переписки с блогером, из которого видно, что сообщения не приходят на телефон девушки.

21 октября девушка вышла на связь. Спилберг объяснила, что специально взяла паузу, чтобы преодолеть творческий кризис.