В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние

Госавтоинспекция Москвы 8 ноября в своем официальном Telegram-канале настоятельно рекомендовала автомобилистам заменить летние шины на зимние в кратчайшие сроки.

«Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник (9 ноября. — Ред.) ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер, возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, столичная Госавтоинспекция рекомендовала пешеходам приспускать капюшоны при переходе дороги, а также внимательно смотреть по сторонам и использовать световозвращающие элементы.

1 ноября в ГИБДД Москвы напомнили автовладельцам о необходимости заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимнему сезону.

Так, в ведомстве рекомендовали перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры проверить исправность тормозной системы и поменять жидкость стеклоочистителя.

Кроме того, в ведомстве посоветовали осмотреть шины для зимнего пользования. Если на них присутствуют внешние повреждения, то использовать их нельзя.