Фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» стартовал 8 ноября

Международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» открылся в понедельник, 8 ноября, и продлится до 7 декабря. Мероприятие проходит при поддержке минкультуры Московской области, сообщается на сайте правительства региона.

По словам главы ведомства Елены Харламовой, фестиваль включает в себя образовательное, просветительское и концертное направления. В рамках проекта пройдут классические концерты, а также проведут мастер-классы и авторские концерт-лекции. Фестиваль пройдет в Электростали, Жуковском, Красногорске, Пушкино, Химках, Коломне, где хранятся традиции фортепианного исполнительства в детских школах искусств.

«Московская область встречает лучших мастеров — пианистов и педагогов из различных стран мира уже в восьмой раз», — цитирует министра телеканал «360».

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, профессор РАМ имени Гнесиных Юрий Богданов, передает агентство городских новостей «Москва».

В этом году участниками мероприятия станут Альберт Мамриев (Израиль), Иван Дончев (Болгария), Антонио ди Кристофано (Италия), Винченцо Бальцани (Италия), фортепианный дуэт Марии и Десислава Бобриных (Россия, Болгария) и другие исполнители.

В ведомстве подчеркнули, что концерты будут проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее, 4 сентября, российский пианист Мирослав Култышев занял первое место на II Международном конкурсе пианистов Classic Piano, итоги которого подвели в Дубае.

Второе место занял также музыкант из России, Виктор Маслов. Всего в конкурсе приняли участие 70 человек из более чем 20 стран.