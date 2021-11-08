Более точную модель для прогноза погоды создали ученые в Томске

Математики Томского государственного университета (ТГУ) разработали модель прогнозирования погоды, которая позволит ускорить получение значений температуры воздуха, скорости ветра и других характеристик. Система будет протестирована в Красноярске в 2022 году.

Ученые ТГУ представили математическую модель на X Сибирской конференции по параллельным вычислениям. Система была апробирована на основе данных ЦПК «Атмосфера» в Академгородке. Об этом сообщает РИА «Томск». Модель показала хорошие прогнозные результаты.

На данный момент разработчики стремятся к сокращению времени на получение численных характеристик прогноза погоды при хорошей достоверности. Ускорить расчеты планируется с помощью суперкомпьютера ТГУ Cyberia.