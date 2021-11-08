Десять комплексов фотофиксации купят за 30 млн рублей в Оренбуржье

Власти Оренбургской области потратят на покупку 10 стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД порядка 30 млн рублей. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области». Деньги выделяются из регионального бюджета.

Комплексы должны будут контролировать цели во встречном, попутном и в обоих направлениях, измерять скорости сразу нескольких автомобилей от 2 до 300 км/ч, и при этом следить не менее чем за четырьмя полосами одновременно.

Также комплексы должны уметь распознавать транспортные средства не только днем, но и ночью, при полном отсутствии внешнего освещения в месте установки, пишет «Урал56.Ру».