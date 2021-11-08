Президент Польши Анджей Дуда перенес зарубежный визит из-за кризиса на границе с Белоруссией. Об этом 8 ноября сообщил глава BBN (бюро национальной безопасности Польши) Павел Солох, высказывание которого приводится на сайте Wiadomosci.onet.pl.

«Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию», — сказал Солох журналистам.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с мигрантами, которые стремятся попасть из Белоруссии в Польшу. При этом она напомнила, что при содействии польских властей когда-то был разрушен Ирак.

Сегодня ранее Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, сейчас перед заграждениями на границе с Польшей находятся более 2 тыс. беженцев. Ранее было опубликовано видео, на котором нелегальные мигранты режут колючую проволоку на границе двух стран. Также они используют бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. Кроме того, отогнать толпу пытаются с помощью вертолетов.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

При этом глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. По его словам, страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.