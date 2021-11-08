Один человек погиб и один пострадал в ДТП с фурой под Брянском

Крупное ДТП с участием большегрузного автомобиля произошло под Брянском. Столкнулись фура и легковой автомобиль. Один мужчина погиб, еще одна женщина получила травмы. Оба находились в легковушке.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, авария произошла около 16:30 на трассе М-3 «Украина». Фура DAF полностью смяла отечественную легковушку ВАЗ с номерами Орловской области.

Другие подробности случившегося пока неизвестны. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.

8 ноября сообщалось, что в Подмосковье подросток на автомобиле сбил несовершеннолетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.