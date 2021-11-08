Футболист Седрик Гогуа покинул ЦСКА

Защитник Седрик Гогуа покинул ФК ЦСКА. Об этом сообщается в понедельник, 8 ноября, на официальном сайте клуба.

«Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. Московский клуб и 27-летний ивуариец расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. Всего в статусе игрока армейского клуба он провел пять матчей, забив один гол, передает НСН. В этом сезоне он не провел ни одного матча за столичную команду.

Ранее, 6 ноября, футбольный клуб «Сочи» обыграл московскую команду ЦСКА. Игра прошла в рамках 14-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, сообщает телеканал «360».

«Сочи» занимает вторую позицию турнирной таблицы с 27 очками, а ЦСКА — пятую строчку с 23 очками, пишет сайт «Спорт-Экспресс»

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