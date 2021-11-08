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Акции Tesla начали расти в цене после падения на фоне опроса Маска

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Стоимость акций Tesla вновь начала повышаться после падения на 9,5% на предварительных торгах на Франкфуртской фондовой бирже после того, как владелец производителя электроавтомобилей Илон Маск предложил подписчикам решить, стоит ли ему продавать 10% акций компании.

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По данным на 18:22 мск, акции Tesla торгуются в районе €1,030 за штуку. Ранее в этот же день их цена падала 6,8% по сравнению с показателями закрытия площадки 5 ноября. По данным биржи на 11:15 мск понедельника, бумаги компании дешевели до €995 за штуку.

На опрос, опубликованный в минувшие выходные в Twitter Маска, откликнулись около 3,5 млн человек, из них 57,9% проголосовали за продажу.

Предприниматель отметил, что в последнее время слишком много разговоров о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от уплаты налогов, поэтому он и предложил продать часть акций компании.

Он рассказал, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций. Поэтому продажа акций своей компании — единственный для него способ платить налоги, написал Маск в комментариях к опросу. Он пообещал, что будет действовать в соответствии с любым результатом этого опроса.

Проректор РАНХиГС при президенте России, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с «Известиями» допустил, что решение о продаже акций стало протестом Маска на введение «налога на миллиардеров» в США.

По данным Reuters, 30 июня Маску принадлежало около 170,5 млн акций Tesla. На закрытии торгов 6 ноября одна акция компании стоила $1222. Получается, что 10% пакета, принадлежащего бизнесмену, стоит около $21 млрд, подсчитали в агентстве.

В январе 2018 года Маск отказался от зарплаты, писал Bloomberg. Было решено, что в течение десяти лет его работа будет вознаграждаться опционами, которые бизнесмен получит, если выполнит поставленные цели по росту выручки, EBITDA и капитализации Tesla.

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