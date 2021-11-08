Священника в ЕАО осудили по делу о педофилии

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Октябрьского района Еврейской автономной области, совершивших особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних. Один из них был священником, другой — звонарем. В деле был 51 эпизод. Подсудимые вину признали частично.

Суд приговорил одного из них к 18 годам колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью на восемь лет и ограничением свободы на два года, второго — к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года, сообщили ИА ЕАОMedia в региональной прокуратуре.

Ранее в городе Ясногорске Забайкальского края 8-летний школьник помог предотвратить тяжкое преступление в отношении несовершеннолетнего. Он увидел, как нетрезвый мужчина уводит с собой знакомого ему мальчика, и рассказал об этом маме приятеля, которая позвонила в полицию. На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что хотел совершить в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.