В Белоруссии заявили о более 2 тыс. беженцев на границе с Польшей

Свыше 2 тыс. беженцев находятся перед заграждениями на границе с Польшей, среди них есть женщины и дети. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

«По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В белорусском ведомстве добавили, что для оказания психологического давления польские силовики задействовали авиацию, а также распыляли слезоточивый газ. В Госпогранкомитете указали на то, что «в ответ на неоправданное применение специальных средств» часть мигрантов начала разрушать польские заграждения.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в непосредственной близости от границы страны находятся от 3 тыс. до 4 тыс. нелегальных мигрантов.

«В настоящее время у польских границ находятся 3–4 тыс. человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тыс. — готовых пересечь польскую границу. Одновременно наши службы информируют, что постоянно на территорию Белоруссии организовывают транспорты из арабских стран», — сказал он после совещания у президента на тему миграционного кризиса.

Многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии начала движение вдоль трассы к границе с Польшей ранее в этот день. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес, после чего было опубликовано видео, на котором нелегальные мигранты режут колючую проволоку на границе двух стран. Также они используют бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. Кроме того, отогнать толпу пытаются с помощью вертолетов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, на границу направили антитеррористические подразделения. Президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание.

Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

В свою очередь, глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.