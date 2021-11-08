Эксперт предсказал хаос в Ираке после покушения на премьер-министра

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев предположил, что покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми может привести к хаосу в стране.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 8 ноября, эксперт пояснил, что сейчас Ирак движется к стабилизации после решительной победы движения шиитского проповедника Муктада ас-Садра на прошедших в октябре выборах, но нападение на премьер-министра может существенно ухудшить обстановку в стране.

Востоковед отметил, что перед покушением происходили столкновения между суннитскими и шиитскими радикалами в провинции Дияла.

«Это нападение является звеном в цепи целого ряда событий, которые потенциально могут привести к дестабилизации ситуации», — подчеркнул Труевцев.

Между тем он исключил сценарий, при котором ситуация может дойти до интервенции в Ирак других государств. Ирану, по словам эксперта, такой шаг только навредит, а иных способных на это сил в регионе просто нет. Так, Турция сосредоточена на других задачах внешней политики, Саудовская Аравия вовлечена в войну в Йемене, а представить вторжение Израиля в Ирак затруднительно.

В ночь на 7 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован после атаки беспилотника со взрывчаткой на его резиденцию в Багдаде. В больницу его доставили с легкими ранениями. Также пострадали несколько сотрудников охраны премьера. В США произошедшее оценили как очевидный террористический акт и предложили стране помощь в расследовании покушения. По мнению Белого дома, случившееся является актом терроризма, и американская сторона «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готова оказать помощь в поиске виновных в инциденте, пишет НСН.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с иракским коллегой Мустафой аль-Казыми также осудил нападение на его резиденцию, пишет RT.

Сам аль-Казыми 8 ноября заявил, что знает, кто пытался его убить. Премьер отметил, что тех, кто совершил данное преступление, будут преследовать и разоблачат. Чиновник пообещал, что позднее назовет имена участников преступления, пишет сайт kp.ru.

«Мы преследуем тех, кто совершил вчерашнее преступление. Мы их очень хорошо знаем и вскоре раскроем их имена. Это те, кто пытается превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим», — заявил премьер-министр.

В МВД Ирака произошедшее также сочли терактом. Атака была совершена при помощи трех беспилотных летательных аппаратов, два из которых удалось сбить.

Позже были опубликованы фотографии, на которых запечатлены последствия атаки на резиденцию премьер-министра. В результате ударной волны выбиты окна и двери, обвалены ступени возле дома. Стены остались целы.

8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает террористическую вылазку с целью покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и готова укреплять сотрудничество с Багдадом в борьбе с терроризмом, пишет сайт aif.ru. Она также призвала ведущие политические силы Ирака к сдержанности.

В МИД РФ выразили надежду, что в Ираке удастся достичь договоренностей о создании дееспособного правительства, созданного при поддержке всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака, отмечает телеканал «Звезда».