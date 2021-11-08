Минфин предложил запретить вывоз отходов и лома драгметаллов на полгода

Минфин РФ предлагает на период с 1 января по 30 июня 2022 года запретить вывоз из страны отходов и лома драгметаллов. Об этом 8 ноября стало известно из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно) временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», — говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что вывоз сырья, содержащего драгоценные металлы, за пределы страны приводит к производственным издержкам российских аффинажных предприятий и влечет за собой удорожание готовой продукции.

В апреле сообщалось, что экспорт российского золота в Великобританию вырос на 83%. Прошлый год также был рекордным по продаже золота Англии — Россия увеличила экспорт втрое.

2 марта стало известно о запуске в 2021 году государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).

«Система ГИИС представляет собой интеграционную платформу, которая поможет перейти на современный эффективный контроль в данной отрасли. Ее основные функции — сбор, хранение, обработка и предоставление информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, камней и изделий из них, организация специального учета участников рынка...», ― говорится в сообщении пресс-службы Минфина России.

1 марта сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на сырье с содержанием драгоценных металлов и их соединений. Решение было одобрено сроком на три года.