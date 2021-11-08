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В США заявили о подготовке к новым переговорам с талибами

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Соединенные Штаты готовятся к новым переговорам с представителями «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом 8 ноября в ходе брифинга заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

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«Мы готовимся к следующем раунду общения нашей межведомственной делегации с «Талибаном». Датой с вами пока поделиться не могу», — сказал Уэст.

Ранее, 26 октября, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты готовы вести конструктивные переговоры с Россией и Китаем по ситуации в Афганистане.

До этого, 9 октября, талибы провели переговоры с американскими дипломатами в Катаре.

Предметом обсуждения стала реализация Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами, а также сдерживание радикальных группировок в Афганистане и эвакуация иностранцев и афганцев из страны. Переговоры продолжались два дня.

Стороны обсудили возможность «открытия новой страницы» в отношениях двух стран, однако талибы предупредили американцев о необходимости «уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела». Они просят Вашингтон снять санкции и разморозить активы Центрального банка Афганистана, где лежат миллиарды долларов.

В свою очередь, США настаивали на формировании в Афганистане инклюзивного правительства и уважении прав женщин в стране.

Ситуация в регионе начала усугубляться, после того как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа талибы взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.

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