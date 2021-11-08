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Пострадавшая от отравления таллием на авиазаводе в Таганроге оценила приговор

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Одна из пострадавших от отравления таллием на авиазаводе в Таганроге в 2017 году по имени Ксения назвала в понедельник, 8 ноября, приговор отравителю Владиславу Шульге справедливым.

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По словам женщины, она восстанавливала здоровье и приходила в себя полгода. «Всё то, через что я и каждый из нас прошли, невозможно понять. Мое лечение длилось более полугода. Капельницы, больницы, врачи, анализы. Самое страшное в этом — неизвестность. Ты не понимаешь, что с тобой, не понимаешь, восстановишься вообще или нет. Это было страшно», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

Ксения отметила, что считает приговор восемь лет колонии справедливым, но при этом она выразила уверенность, что осужденный будет его обжаловать.

«Для меня вообще непонятны сомнения, которые Шульга пытается всячески посеять. <…> У меня сомнений в его виновности и причастности (к отравлению. — Ред.) нет», — сказала она.

Ранее в этот день суд приговорил инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева Шульгу к восьми годам колонии общего режима, пишет Life.Ru.

Следствие установило, что в 2017 году Шульга из-за неприязненных отношений с несколькими сотрудниками добавил в бутылки с водой химическое вещество с содержанием таллия. Это привело к массовому отравлению работников.

У работников завода диагностировано отравление таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Люди жаловались на выпадение волос, ухудшение зрения, изменение цвета лица и тремор рук. От действия вещества пострадали, по разным данным, от 27 до 37 человек, но массовое отравление не привело к смертельным исходам.

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