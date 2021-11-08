Медработники и волонтеры бесплатно припарковались в Москве 200 тыс. раз

Медицинские работники и волонтеры воспользовались правом на бесплатную парковку в Москве порядка 200 тыс. раз: медики — 168,7 тыс. раз, а волонтеры — 24,8 тыс. Соответствующую статистику «Известиям» привели в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП).

«Медицинские работники и волонтеры уже почти два года работают в тяжелейших условиях пандемии, ежедневно помогают заболевшим преодолеть вирус, а тем, кто находится в зоне повышенного риска, — не заболеть. Чтобы врачи и волонтеры могли сосредоточить все свое внимание на людях, все парковки для них были и остаются бесплатными», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Граждане, работающие с пациентами с COVID-19, получили возможность парковаться бесплатно в середине апреля 2020 года. Чтобы подтвердить право на льготу, столичный департамент здравоохранения и волонтерские организации формируют списки работников, которые затем передаются в дептранс.

Информация о льготной парковке для медицинских работников доступна по номеру +7-495-870-72-95, для волонтеров — на myvmeste@mosvolonter.ru.

Право на бесплатную парковку в российской столице также имеют многодетные семьи и резиденты районов. При этом более 100 тыс. многодетных семей могут парковаться по всему городу, тогда как резиденты (более 85 тыс.) — только в пределах своего района.

Резидентные парковочные разрешения дают водителям возможность бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Годовая резидентная плата для круглосуточной парковки составляет 3 тыс. рублей.

Более подробная информация о парковочных разрешениях доступна на сайте parking.mos.ru в разделе «Льготы».