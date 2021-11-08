Рашкин ухмыльнулся на вопрос о вакцинации от коронавируса

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин 8 ноября не ответил корреспондентке «Известий» на вопрос о вакцинации от коронавируса.

Журналистка поинтересовалась у парламентария, правдивы ли слухи о том, что он делал прививку. В ответ Рашкин ухмыльнулся и заявил, что не будет отвечать на вопрос.

Пользователи Сети считают, что депутат мог приобрести поддельный сертификат о вакцинации.

Также Рашкин сообщил, что его пока не вызывали в Следственный комитет по делу о незаконной охоте.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

Возбуждено дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем якобы заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.