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Правительство поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра

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Российское правительство в понедельник, 8 ноября, поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра, внесенный в Госдуму «Единой Россией». Отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.

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Отмечается, что правительство поддержало отмену техосмотра для тех автомобилей, что используются в личных целях. Речь не идет об общественном транспорте, такси или служебных машинах.

При этом в правительстве указали на необходимость внести доработку в текст документа. Отмечается, что законопроект должен соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. В нем указано, что транспортное средство должно проверятся в тех случаях, когда планируется пересмотр его конструкции. После внесения соответствующей поправки законопроект будет соответствовать Договору о Евразийском экономическом союзе.

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — сказано в отзыве.

Законопроект подготовили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, замруководителя фракции «Единой России» Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, добавляет сайт «Газета.Ru».

Также в этот день в разговоре с «Известиями» автоэксперт Игорь Моржаретто положительно оценил поддержку российским правительством законопроекта об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей.

По его словам, обязательный техосмотр является чистой формальностью, так как по закону за техническое состояние автомобиля отвечает водитель, а не станция ТО.

Более того, эксперт привел данные, согласно которым примерно 80–90% автомобилистов покупали и покупают документы о прохождении процедуры техосмотра, а реальная статистика страховщиков не выявила зависимости от наличия и отсутствия ТО при авариях.

26 октября «Известия» выяснили, что законопроект «О внесении изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении после завершения нерабочих дней, которые были установлены в стране с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса.

Партия «Единая Россия» в начале сентября выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

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