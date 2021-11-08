Россия и Белоруссия продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах

Москва и Минск подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в белорусском городе Барановичи. Об этом 8 ноября стало известно из документа, опубликованного на портале правовой информации.

«Действие соглашения продлевается с даты истечения его первоначального срока действия на 25 лет», — говорится в документе.

Согласно протоколу, страны продлили срок действия соглашения от 6 января 1995 года.

20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная угроза, исходящая от западных государств, вынудила Россию и Белоруссию предпринять ответные меры, одной из которых стала новая Военная доктрина Союзного государства.

По словам министра, уровень взаимодействия военных ведомств России и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».

Планируется, что документ будет утвержден на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Глава Минобороны также добавил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Он указал, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

В ходе заседания Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов России.

С 10 по 16 сентября проводились российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.