Ученые заявили о влиянии глобального изменения климата на здоровье людей

Одному из жителей Канады, у которого возникли проблемы с дыханием, впервые в мире был поставлен диагноз «из-за изменения климата». Таким образом, специалисты сделали вывод о том, что глобальное потепление негативно отражается на здоровье людей. Об этом 8 ноября сообщает британская газета The Independet.

По заявлению врачей, причиной такого диагноза стали волны тепла и плохое качество воздуха.

По мнению одного из специалистов, который ответственен за медицинскую диагностику канадского гражданина из провинции Британская Колумбия, страдавшем астмой, впервые за 10 лет изменение климата стало причиной этой болезни.

По его словам, необходимо смотреть на первопричину заболевания, а не просто лечить симптомы, иначе отставание в лечении будет только возрастать.

Британская Колумбия — это самая западная провинция Канады, в которой в июне были отмечены рекордно высокие температуры воздуха, что привело, по мнению специалистов, к гибели около 500 человек. Кроме того, этому могли поспособствовать и многочисленные лесные пожары, в результате которых загрязнение воздуха продуктами горения, например, в июле и августе превысило безопасные номы в 43 раза.

Как считают эксперты, экстремальные погодные условия в Канаде — это одна из проблем, с которыми мир столкнулся ввиду изменения климата.

Ранее, 5 ноября, координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова.