Прямой эфир
Экономика
В «Газпроме» заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2»
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Наука
Ученые разработали ПЦР-тест для определения штаммов коронавируса
Мир
Саакашвили увезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении
Авто
Страховщики назвали страны с наибольшим количеством ДТП с россиянами
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Мир
Россия и Белоруссия продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах
Мир
Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе
Мир
Дания не вводила ограничения в отношении экипажа «Академика Иоффе»
Общество
В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Ученые заявили о влиянии глобального изменения климата на здоровье людей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одному из жителей Канады, у которого возникли проблемы с дыханием, впервые в мире был поставлен диагноз «из-за изменения климата». Таким образом, специалисты сделали вывод о том, что глобальное потепление негативно отражается на здоровье людей. Об этом 8 ноября сообщает британская газета The Independet.

По заявлению врачей, причиной такого диагноза стали волны тепла и плохое качество воздуха.

Климатический полюс: как COP26 планирует бороться с глобальным потеплением
Участники конференции выявили проблему, но пока не договорились о ее решении

По мнению одного из специалистов, который ответственен за медицинскую диагностику канадского гражданина из провинции Британская Колумбия, страдавшем астмой, впервые за 10 лет изменение климата стало причиной этой болезни.

По его словам, необходимо смотреть на первопричину заболевания, а не просто лечить симптомы, иначе отставание в лечении будет только возрастать.

Британская Колумбия — это самая западная провинция Канады, в которой в июне были отмечены рекордно высокие температуры воздуха, что привело, по мнению специалистов, к гибели около 500 человек. Кроме того, этому могли поспособствовать и многочисленные лесные пожары, в результате которых загрязнение воздуха продуктами горения, например, в июле и августе превысило безопасные номы в 43 раза.

Как считают эксперты, экстремальные погодные условия в Канаде — это одна из проблем, с которыми мир столкнулся ввиду изменения климата.

Ранее, 5 ноября, координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021