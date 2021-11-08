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В «Столото» подсчитали появившихся с начала года лотерейных миллионеров

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За первые девять месяцев 2021 года обладателями лотерейных выигрышей от 1 млн рублей и более стали 1164 человека. Об этом «Известиям» в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе «Столото».

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Там отметили, что это на 63% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такую динамику в компании объясняют в первую очередь тем, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» в этом году главный приз был поделен на тысячу призов по миллиону. Благодаря этому в России за один день появился сразу 581 лотерейный миллионер. Еще 593 победителя новогоднего розыгрыша «Русского лото» разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Общий призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото» в 2021 году составил 2 325 358 701 рубль, а выигрышными стали 11 752 012 билетов.

По количеству выигрышных билетов с января по сентябрь 2021 года на первом месте Москва, в которой 27,5 млн билетов принесли своим обладателям выигрыши. Следом идет Северная столица с 8,7 млн выигрышных лотерейных билетов. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с 6,7 млн билетов, осчастлививших своих покупателей. В Башкортостане и Свердловской области было продано 4,9 и 4,5 млн выигрышных билетов соответственно.

При этом крупнейший приз этого года, размер которого превысил полмиллиарда рублей, достался жителю Сахалинской области. В топ регионов, куда отправились крупнейшие призы, также вошли Санкт-Петербург (141 млн рублей), Мурманская область (58,7 млн рублей), Омская область (58,1 млн рублей) и Липецкая область (57,9 млн рублей).

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. Крупнейшим распространителем лотерей в России является «Столото» (входит в состав многопрофильного российского холдинга S8 Capital, его владелец — Армен Саркисян). Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

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