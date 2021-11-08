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Лавров сообщил, что встреча в нормандском формате на 11 ноября не планируется

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что 11 ноября провести встречу глав МИД «нормандского формата», как это предлагают сделать ФРГ и Франция, невозможно во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи.

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Глава МИД отметил, что 29 октября Москва отправила партнерам по нормандскому формату итоговый проект возможной встречи министров. На следующий день на полях саммита G20 глава МИД Франции сообщил главе МИД РФ, что не успел ознакомиться с документом.

«Документ был честный, достаточно емкий, охватывал все ключевые проблемы, в которые упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, проблемы прежде всего в отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, резолюции Совбеза ООН», — подчеркнул Лавров.

По его словам, Москва ждет ответной реакции на свои предложения и не заинтересована в «показушных выступлениях на камеры» в целях дать сигнал, что формат работает.

Также Лавров подчеркнул, что российский МИД направил дополнительные аргументы иностранным коллегам с призывом решить вопрос по существу вместо обсуждения и зацикливания на дате встречи.

Москва ожидает изучения французской стороной предложений от российских дипломатов, как отметил Лавров. Новые даты встречи пока не обсуждались, дополняет «Газета.RU».

31 октября Лавров заявил, что российский МИД передал коллегам по нормандскому формату — Германии, Украине и Франции — предложения о темах предстоящей встречи. В свою очередь Германия и Франция не дали ответа на предложение России.

14 октября Лавров рассказал о перспективах нормандского формата. По мнению главы МИД РФ, они зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.

10 сентября Лавров выразил мнение, что собираться в нормандском формате, когда Киев отказывается от Минских соглашений, непрофессионально и несерьезно. Глава российского МИДа подчеркнул, что собираться в подобной ситуации — значит не уважать себя.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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