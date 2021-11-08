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Праздник «День пельменя» пройдет в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске началась активная подготовка к предновогоднему зимнему празднику «День пельменя», который намечен на 18 декабря.

Традиционно запланированы различные тематические мероприятия: гастрономический марафон, профориентационные встречи для юных южносахалинцев, конкурсы. Кульминационным событием станут праздничные гулянья с развлекательной программой для детей и взрослых в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.

Как рассказали в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» стартует 29 ноября. Жители областной столицы смогут попробовать интересные вариации рецептов пельменей, вареников, мантов, равиоли, хинкали, гедза, димсамов от шеф-поваров городских заведений общественного питания.

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