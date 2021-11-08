Территорию около окаменелого дерева благоустроили в Ульяновской области

Единственный палеоботанический памятник природы благоустроили в Ульяновской области. Возле древнего дерева установили беседку.

По данным министерства природы и цикличной экономики региона, кипарис, который находится на территории современного Кузоватовского лесничества, рос около 30 млн лет назад. Дерево включили в список палеоботанических памятников общероссийского значения. Об этом пишет ulpravda.ru.

На текущий момент дерево огорожено, рядом с ним поставили беседку. Работы выполняет арендатор лесных участков ООО «Ассоциация кузоватовских лесопромышленников». В ближайшие планах — установка информационного баннера и уборка на территории, прилегающей к дереву.

Ранее сообщалось, что старейшее в Омске дерево могут лишить статуса памятника природы. Ива утратила эстетическое значение, ствол необратимо разрушается вредителями и грибами.