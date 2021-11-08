Молодежные пространства откроются в Мурманской области

Три молодежных пространства откроются в Мурманской области до конца ноября. Оснащение еще шести креативных территорий завершат к концу 2021 года.

Первое молодежное пространство было открыто в октябре в Ковдоре. В здании подготовили интерактивные площадки с игровыми консолями, коворкинг, конференц-зал, кафе и удобный ресепшн. На создание пространств и разработку уникальных концепций власти выделили 35,5 млн рублей. Первые пространства откроются в Ревде, Апатитах и Коле. В декабре ожидается открытие пространств в Оленегорске, Апатитах, Североморске, Кандалакше и Умбе. Об этом пишет ИА «Би-порт».

На создание восьми пространств под брендом «Сопки» в 2022 году направили 40 млн рублей. К концу 2025 года планируется создать сеть из 33 подобных локаций.

Согласно прогнозам, в 2022 году охват составит свыше 74 тыс. человек, а к 2025 году увеличится до 110 тыс. человек.