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Петр Ян вернулся в Россию после победного поединка с Сэндхагеном

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Российский боксер Петр Ян 8 ноября вернулся в Россию после победы в бою за звание временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

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В Екатеринбурге Яна встречали поклонники и коллеги по клубу «Архангел Михаил». В аэропорту боксер появился с поясом чемпиона на плече.

«К этому поединку я просто был настолько сфокусирован, дал себе такую установку, что я обязан вернуть этот пояс. Какими-то там путями получилось так, что я его потерял, но мне нужно было собраться и сделать свое дело. Поэтому я был хладнокровен, расчетлив и делал свое дело», — рассказал спортсмен журналистам.

Кроме того, Петр Ян прокомментировал информацию о том, что в следующий раз он встретится на ринге с действующим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

«Он опять же пытается всеми моментами дать мне мало времени на восстановление, чтобы я принял сразу бой. Он достаточно хитрый в своих движениях. Но спешить никуда не будем. Это задача менеджеров. Как только скажут: «февраль-март», значит будет февраль-март», — добавил боксер.

30 октября Ян победил Кори Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На следующий день россиянин назвал противника непредсказуемым и непростым соперником.

Комментируя триумф Петра Яна, российский боец UFC Алексей Олейник заявил 31 октября, что Ян должен стать постоянным чемпионом организации.

7 марта Ян проиграл в бою с Алджамейном Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации. Спортсмена дисквалифицировали за запрещенный прием.

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